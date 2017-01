Donald Trump dona llum verd a la construcció de dos polèmics oleoductes

El president dels EUA, Donald Trump, va signar ahir dos ordres executives per ressuscitar els polèmics projectes dels oleoductes Keystone XL i Dakota Access, de manera que compleix dos promeses de campanya tot i les crítiques de grups ecologistes.

En una compareixença al Despatx Oval, Trump va assegurar que la construcció d'aquests dos projectes, planejats fa anys però paralitzats pel Govern del demòcrata Barack Obama, estarà subjecta a «termes i condicions» que el seu Gabinet «negociarà» amb les empreses encarregades de construir-los. «Això generarà molts treballs en el sector de la construcció», va garantir el nou president nord-americà.

L'oleoducte Keystone SL, de la canadenca TransCanada, va ser vetat per Obama el 2015 i tenia com a objectiu transportar uns 830.000 barrils diaris de petroli cru sintètic i bituminós diluït des de la província canadenca d'Alberta a diferents llocs dels EUA, incloses refineries de Texas al Golf de Mèxic. Per la seva banda, el Dakota Access, un projecte de 3.800 milions de dòlars, portaria mig milió de barrils de petroli des dels jaciments bituminosos de Dakota del Nord a una infraestructura ja existent a Illinois.

Tots dos projectes van afrontar molta resistència de grups ecologistes a causa del poder contaminant del petroli procedent de les sorres bituminoses, la producció emet un 17% més de gasos d'efecte hivernacle que l'extracció convencional de cru.

El segon d'ells, a més, havia generat una forta protesta de la tribu indígena Standing Rock, per la qual l'oleoducte Dakota Access farà malbé terres que consideren sagrades i contaminarà les aigües del riu Missouri, de les que depèn la seva manera de vida.

Trump va signar a més una altra ordre executiva que estableix que la canonada necessària per construir aquests oleoductes «ha d'estar fabricada als Estats Units, perquè ara moltes de les canonades es fabriquen en altres països». «Construirem les nostres pròpies canonades com solíem fer en altres temps», va sentenciar el nou president.

L'empresa responsable del projecte Keystone XL, la canadenca Transcanada, ha expressat el seu interès a reprendre la construcció del projecte.