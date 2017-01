Un helicòpter de rescat que transportava sis persones s'estavella al centre d'Itàlia

Un helicòpter de rescat amb fins a sis persones a bord es va estavellar ahir a la zona de Camp Felice, una estació d'esquí de la regió dels Abruços (centre d'Itàlia), segons van informar els mitjans italians. Tots els ocupants van morir en el moment de l'accident, segons van informar mitjans italians.

L'helicòpter es va estavellar en una zona muntanyosa a un quilòmetre de les pistes d'esquí i després de rescatar un esquiador ferit en una zona en què hi havia una densa boira.

Mitjans de comunicació dels Abruços van informar que els equips de socors que van acudir a la zona van explicar que l'accident es va produir en una zona muntanyosa a la qual era molt difícil d'accedir i que l'aparell va quedar «completament destruït».

En l'helicòpter hi viatjaven cinc persones, els pilots i 3 sanitaris, així com l'esquiador que s'havia trencat una cama, i que es dirigien a l'hospital de L'Aquila per portar al ferit. Fins al lloc del sinistre s'hi van desplaçar membres del socors alpí, de l'exèrcit que amb esquís i amb raquetes de neu van arribar l'aparell davant la impossibilitat d'arribar amb vehicles.

L'helicòpter no formava part de la flota que està ajudant en les tasques de recerca dels desapareguts a l'hotel sepultat per una allau dimecres passat, on hi ha onze supervivents i tretze desapareguts.

Els equips de Protecció Civil italians van confirmar ahir que són ja 16 els cadàvers recuperats de l'interior de l'hotel italià. En les últimes hores s'han recuperat nou cadàvers, mentre que s'estima que 13 persones encara es troben desaparegudes sota la runa.

Els equips desplegats a l'hotel Rigopiano, de la localitat de Farindola, treballen sense descans en la recerca de possibles supervivents que encara puguin estar atrapats a l'interior de l'hotel Rigopiano, situat a la localitat de Farindola (centre d'Itàlia), segons van confirmar fonts de Protecció Civil. No obstant això, després que divendres fossin trobades amb vida nou persones, entre elles quatre nens, els equips de rescat no han advertit altres senyals de vida a l'interior d'aquest hotel situat als vessants del massís del Gran Sasso.