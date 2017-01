Pugen a 21 els morts a l´hotel sepultat per una allau a Itàlia

Els equips de rescat han recuperat en les últimes hores tres cadàvers més de l'hotel sepultat per una allau de neu dimecres passat al centre d'Itàlia, amb la qual cosa el nombre de provisional de morts ascendeix a 21. Encara queden 8 persones desaparegudes i no cessen les tasques de recerca, tot i que no hi ha gairebé esperances de trobar algú amb vida dins de l'hotel Rigopiano, situat de la localitat de Farindola, a la regió dels Abruços.

Des que divendres passat es rescatessin a nou persones amb vida, d'elles els quatre nens desapareguts, els equips de rescat no han tornat a trobar més supervivents. Els socorristes esperaven que s'hagués creat algun espai on s'haguessin refugiat alguns dels desapareguts, com a la sala jocs on es van trobar els nou supervivents. Però després d'excavar diversos metres només han pogut trobar muntanyes de runa, neu compacta, troncs d'arbres i bigues de ciment, expliquen els bombers que han arribat fins al cor de l'hotel entrant per petites escletxes.

La tragèdia va ocórrer el passat 18 de gener quan aquest hotel de quatre estrelles situat belo el massís del Gran Sasso a 1.200 metres d'altura va quedar sepultat per una allau, possiblement originat pels terratrèmols a la zona, quatre d'ells de magnitud superior a cinc en l'escala de Richter.

Dels nou supervivents trobats amb vida el passat divendres, que se sumen als dos homes que van salvar la seva vida perquè es trobaven fora de l'hotel en el moment d'allau, només un segueix hospitalitzat. És Giampaolo Matrone, de 33 anys, que ha hagut de ser operat del braç dret, i la dona, Valentina Cicioni, encara està en la llista de desapareguts. Els dos nens que es trobaven hospitalitzats van ser ahir donats d'alta, es tracta d'Edoardo, de 9 anys, que ha perdut els seus pares, i Samuel, de 7 anys, els pares del qual segueixen desapareguts.