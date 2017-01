Els diputats es queden sense dietes de viatge i hauran de justificar les despeses

La Mesa del Congrés ha acordat suprimir la dieta de 150 euros diaris que cobraven els diputats en els seus viatges oficials a l'estranger i de 120 euros a territori estatal, unes despeses de manutenció que ara hauran de justificar mitjançant les corresponents factures.

El Portal de la Transparència del Congrés va publicar aquest canvi en el règim econòmic dels diputats, aprovat per unanimitat a la Mesa de la Cambra del passat 11 de gener a proposta de la seva presidenta, Ana Pastor.

Segons el nou acord, se substitueix el sistema de dietes -150 euros per dia en desplaçaments a l'estranger i 120 euros diaris per viatges dins el territori estatal- assenyala el Congrés, «pel reintegrament de les despeses efectivament produïdes i degudament justificades». Una vegada que el diputat presenti les factures per les despeses en què ha incorregut durant aquest viatge i aquestes siguin autoritzades prèviament per la Cambra, li seran abonades.

En tot cas, la supressió de les dietes no modifica el sistema vigent per al pagament dels bitllets d'avió o d'allotjament que es generen en aquest tipus de viatges realitzats dins de les delegacions oficials i que seguiran sent abonts i gestionats íntegrament per la Cambra.

Des del 20 de setembre, la Mesa de la Cambra Baixa autoritza tots els viatges de caràcter oficial que els diputats fan a l'estranger, inclosos els desplaçaments als organismes internacionals, que fins llavors es duien a terme sense un control massa exhaustiu. Excepte en el cas de les delegacions permanents, totes les sol·licituds d'autorització de viatge es dirigeixen a la Mesa «amb una motivació del viatge i pressupost».