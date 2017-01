La mare del xofer de l´autobús sinistrat diu que va prendre cocaïna "com qualsevol"

La mare del conductor de l'autobús escolar sinistrat aquest dimecres a Fuenlabrada ha afirmat que el seu fill va prendre cocaïna el divendres en una festa, "però és que consumeix qualsevol"; encara que ha apuntat que no en va consumir posteriorment a aquest dia.

En una entrevista el programa 'Espejo Público' d'Antena 3 recollida per Europa Press, la progenitora, que no ha volgut revelar el seu nom, ha recalcat que el seu fill, de 34 anys, va consumir cocaïna el divendres, però que fins dimecres no va prendre'n, per la qual cosa entén que "no pot donar positiu" en aquesta substància, malgrat que el narcotest al que va ser sotmès indica que sí que en va prendre, i mesura els registres de drogues en les últimes hores.

"És que consumeix qualsevol, però no ho va fer al treball; i és perquè va ser a una festa el divendres, res més. És clar que és un fals positiu. La segona anàlisi no la tenen. No sé què estan dient, perquè no és així", ha dit la dona, en referència a l'anàlisi enviada al laboratori per la Guàrdia Civil per confirmar el resultat del narcotest, per la qual cosa confia que sigui un fals positiu perquè "encara no tenen proves".

De fet, ha insistit que és "un error" perquè el seu fill va passar tot el cap de setmana a casa i "saben" que no va prendre drogues. "Per què el tracten com si fos un assassí, quan li encanten els nens? És veritat que el meu fill és molt nerviós, però és la seva manera de ser", ha explicat.

Tot i així, i preguntada per si es confirmés la possibilitat que el seu fill hagués consumit drogues el mateix matí de l'accident, la dona ha respost que llavors li diria al seu fill "que no ha tingut cap i que hauria d'haver pensat abans perquè estava jugant amb la vida dels nens".

"Estan arruïnant la vida del meu fill"

D'altra banda, la mare del xofer ha indicat de forma iracunda que el seu fill no beu alcohol i només fuma molt de tant en tant, i que porta conduint "un munt d'anys", per després matisar que té el carnet professional de conducció d'autobusos des de fa quatre o cinc anys.

"El meu fill porta molts anys portant nens. No és un novell, ni ha contestat mai malament a cap nen. És la primera vegada que ha tingut un accident de trànsit. Porta quatre o cinc anys conduint i fa 15 dies va començar a fer una substitució temporal", ha agregat. La dona també ha aclarit que "això que anava donant tombs és mentida", en al·lusió als missatges i declaracions d'alguns escolars de la seva ruta.

"Jo tinc fills i entenc que és normal que (els pares dels escolars) estiguin preocupats, però si és veritat que el meu fill conduïa malament, per què no ho van dir a l'escola? Quan el meu fill diu als nens de 14 anys que es posin el cinturó i no li fan cas, per què no ho diuen? Estan arruïnant la vida del meu fill. És increïble. Igual que sofreixen per la vida dels seus fills, jo també estic sofrint. I ell també és pare de família. És una vergonya el que estan dient d'ell. És lamentable. Primer que investiguin i després que el jutgin", ha manifestat.

"El primer que han fet és acarnissar-se amb el conductor. Jo si veig una actitud dolenta com a mare ho dic a l'escola. Però ara, com que ha passat l'accident, cal buscar un culpable. Estan gravant-ho tot i es prendran mesures sobre el que no és cert", ha advertit.

En aquest sentit, la progenitora ha arremès contra "la gent que informa del que li dóna la gana". "Estic amb el meu fill des del primer minut i els demano que primer s'assabentin bé de la situació. Estan arruïnant la vida del meu fill i l'empresa impecable en la que treballava. L'han fet fora de la feina i han deixat a uns pares sense menjar per culpa d'unes males informacions de tots els pares", ha afegit. "No en facin carn de canó. És un accident de trànsit com qualsevol altre, mala sort", ha dit en un altre moment.

Precisament, sobre les causes del sinistre, ha explicat que el seu fill li ha dit i ha manifestat davant la Guàrdia Civil que quan va prendre la rotonda se li va bloquejar el volant, va intentar redreçar-ho i va bolcar l'autobús; "no hi ha res més".

Finalment, la dona ha assegurat que després de la detenció i la posada en llibertat amb càrrecs d'ahir, el seu fill està a casa seva i no ha pogut dormir en tota la nit. "Està nerviós i sobresaltat, ha hagut de prendre una pastilla per descansar", ha resolt.