Finalitza la recerca de desapareguts a l´hotel destrossat per una allau a Itàlia

La recerca de desapareguts entre les restes de l'hotel italià Rigopiano, sepultat per una allau, va acabar, després de ser recuperats dimecres a la nit els dos últims cadàvers, el que eleva a 29 les víctimes mortals. Com a conseqüència de l'allau van morir 29 persones i 11 van sobreviure, de les quals nou van ser rescatades de les ruïnes i altres dos van aconseguir evitar l'allau i donar la veu d'alarma. La recerca s'ha basat en les xifres proporcionades per la delegació del Govern de Pescara (centre) que hi havia 40 persones dins de l'hotel en el moment del desastre: 28 hostes i 12 empleats.