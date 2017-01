Hisenda centrarà els seus esforços en les grans fortunes i el frau a l´IVA

L'Agència Tributària bolcarà aquest any els seus esforços de lluita contra el frau en les grans fortunes, per al que posarà en marxa una eina informàtica d'encreuament de dades, i l'IVA, el que inclourà visites a establiments de venda al públic. El «salt qualitatiu» que constitueix la nova eina de lluita contra el frau fiscal a les grans fortunes es basa, precisament, en la seva capacitat per «estimar la fortuna» real dels contribuents, va explicar el director general de l'Agència Tributària, Santiago Menéndez, en la presentació del Pla de Control Tributari i Duaner d'aquest any.

A les eines actuals -que han permès recaptar 400 milions d'euros de persones amb un patrimoni de més de 10 milions en els últims cinc anys- se suma una gran quantitat d'informació addicional, inclosa l'obtinguda amb l'amnistia fiscal. De la combinació de tota aquesta informació -des del patrimoni a l'exterior a participacions indirectes a societats, possibles testaferros o comptes bancaris-, l'Agència obtindrà de manera automàtica incoherències que després seran analitzades.

Per exemple, que la capacitat econòmica de la persona no concordi amb la seva declaració de la Renda o que visqui a Espanya però tingui la seva residència fiscal en un país de baixa tributació. En aquesta lluita contra el frau també contribuirà a l'intercanvi automàtic d'informació amb els Estats Units (l'anomenat Fatca) i les dades de l'amnistia fiscal i el procediment per aflorar patrimoni a l'exterior «que tan útil ens està resultant», segons Menéndez.

Una altra de les prioritats de l'Agència serà la detecció del frau de l'IVA, especialment en la venda directa al públic, «on la frase amb IVA o sense IVA segueix sent una situació estesa». Les actuacions, que inclouran tant les tradicionals inspeccions com visites presencials, pretenen fer recerques en els sectors de major risc, que no van ser revelats però que abasten tant productes com a serveis.

En un altre ordre de coses, el ministre d'Energia, Álvaro Nadal, va assenyalar que davant les pujades de preus registrades en els últims dies al mercat elèctric majorista (pool), cal augmentar les mesures de vigilància. Nadal va assenyalar en la seva compareixença al Congrés dels Diputats que la «fortíssima volatilitat» i el gran increment dels preus de l'electricitat de les últimes setmanes ha generat una preocupació social que el Govern comparteix.

«És evident que els preus de l'energia cars afecten els consumidors, sobretot als nivells de renda més baixos, perquè és un bé bàsic», va assenyalar el ministre per explicar aquestes pujades. També va admetre l'impacte que té una electricitat cara a l'economia i en la creació d'ocupació, que compromet «la competitivitat de les empreses».

Després d'enumerar els diferents motius que han portat els preus elèctrics a tocar màxims, va recordar algunes de les mesures preses pel Govern per actuar en el mercat gasista. El ministre d'Energia va afirmar, però, que el que ha passat aquests dies no és «res extraordinari» i que encara que no passa amb massa freqüència, «pot tornar a donar-se».