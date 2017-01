L´oposició abandona el diàleg amb el Govern veneçolà

L'aliança d'oposició veneçolana Mesa de la Unitat Democràtica (MUD) presentarà una proposta per establir un nou procés de diàleg amb el Govern de Nicolás Maduro, amb un nou format i amb nous mediadors. Després d'anunciar que es retiraven del procés de converses tal com estava plantejat des del passat 30 d'octubre (amb l'auspici de la Unió de Nacions Sud-americanes i el Vaticà), els opositors van acordar formular un nou procés de negociacions amb un diferent format, del qual no van explicar encara els detalls.

La plataforma va donar per acabat el procés de diàleg que van acompanyar fins ara els expresidents Martín Torrijos (Panamà) i Leonel Fernández (República Dominicana) i l'excap de l'Executiu espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, pels suposats incompliments del Govern , i van assegurar que aquest capítol «no es tornarà a repetir».

L'aliança de partits no va aconseguir un consens sobre el pla de treball que va ser proposat pels mediadors fa una setmana per rellançar les converses, que ja havien entrat en suspens el passat 6 de desembre.