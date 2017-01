Peña Nieto suspèn la visita als EUA després que Trump l'amenacés de cancel·lar la reunió

El president dels EUA, Donald Trump, va amenaçar de cancel·lar la reunió amb el seu homòleg de Mèxic, Enrique Peña Nieto, fixada per a dimarts que ve, si aquest país no està disposat a pagar pel «tan necessari» mur que vol construir a la frontera, mentre que el president mexicà va suspendre el seu viatge als Estats Units.

Dimecres, Trump va signar l'ordre executiva per començar «d'aquí a uns mesos» la construcció del mur a la frontera entre els dos països, una decisió que va lamentar Peña Nieto en reiterar que Mèxic no pagarà els costos d'aquesta barrera, com pretén el president nord-americà. En els seus tuits, el polèmic magnat va emfatitzar que els Estats Units tenen «un dèficit comercial amb Mèxic de 60.000 milions de dòlars».

A més, el mandatari va afirmar que el Tractat de Lliure Comerç d'Amèrica del Nord (Tlcan), del qual formen part Mèxic i els EUA juntament amb Canadà, ha estat «unilateral» des del principi, amb el resultat de «números massius de llocs de treball i companyies perdudes».

Després de signar l'ordre executiva , Trump va assegurar que la relació amb Mèxic «serà molt millor» una vegada que es construeixi aquesta tanca i va assenyalar que tindrà «una estreta coordinació» amb el veí del sud, en un acte en el Departament de Seguretat Nacional. Així mateix, en una entrevista amb la cadena ABC, va aclarir que el Govern federal avançarà els diners necessaris per iniciar el projecte, però aquest pagament serà «reemborsat per Mèxic», que es farà càrrec del «cent per cent» del cost de l'edificació.

En aquest sentit, el president dels EUA pretén fixar un impost del 20% sobre totes les importacions procedents de Mèxic per pagar el mur, va avançar el portaveu de la Casa Blanca, Sean Spicer. Trump vol incloure aquesta mesura dins d'una reforma fiscal més àmplia que pretén negociar amb el Congrés. No obstant això, aquest impost no es pot aplicar de forma immediata, ja que està vigent el Tractat de Lliure Comerç d'Amèrica del Nord.

Els líders republicans al Congrés, Paul Ryan, de la Cambra de Representants, i Mitch McConnell, del Senat, van xifrar el cost estimat del mur fronterer amb Mèxic en entre 12.000 i 15.000 milions de dòlars.

En resposta, Peña Nieto va oferir un missatge televisat per reiterar que Mèxic no pagarà aquest mur. «Lamento i reprovo la decisió dels Estats Units de continuar la construcció d'un mur que des de fa anys, lluny d'unir-nos, ens divideix. Mèxic no creu en els murs. Ho he dit una vegada i una altra, Mèxic no pagarà cap mur», va afirmar Peña Nieto.

Hores després, el president de Mèxic va anunciar la cancel·lació del viatge que tenia previst fer el proper 31 de gener als Estats Units per reunir-se a la Casa Blanca amb Trump. No obstant això, va reiterar la voluntat de Mèxic «de treballar amb els Estats Units per aconseguir acords en favor d'ambdues nacions».

Per altra banda, el president dels Estats Units creu que «funcionen» les tècniques d'interrogatori utilitzades en el passat en la lluita contra el terrorisme i considerades tortura. Va assegurar que els seus caps d'intel·ligència consideren que tècniques com l'«ofegament simulat» poden donar resultats en la lluita contra el terrorisme.

Trump va assenyalar que està disposat a combatre «foc amb foc» per fer front als gihadistes de l'Estat Islàmic (EI) i no va descartar tornar a utilitzar tècniques d'interrogatori que es van acabar amb l'arribada de Barack Obama a la Casa Blanca el 2009. «Vull mantenir el país segur», va afegir el polèmic multimilionari.