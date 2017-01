El Regne Unit està més a prop de poder activar el Brexit

El Regne Unit està més a prop d'activar el Brexit després de presentar el Govern al Parlament el projecte de llei que l'autoritzaria a comunicar formalment a Brussel·les la decisió del país de sortir de la Unió Europea (UE). El Govern va introduir a la Cambra dels Comuns aquest projecte i confia que estigui aprovat abans de finals de març, la data que s'ha fixat la primera ministra britànica, Theresa May, per invocar l'article 50 de la UE sobre la sortida d'un país de la UE.

L'Executiu de May es va veure obligat a redactar aquesta peça legislativa després que el Tribunal Suprem, màxima instància judicial britànica, dictaminés dimarts que el Govern necessita l'aprovació parlamentària abans d'activar el article.

El text porta el nom de «Projecte de llei de la Unió Europea (Notificació per a la retirada)» i va ser introduït a la cambra perquè els diputats el debatin dimarts que ve, dia 31. L'endemà, el dimecres 1 de febrer, hi haurà una primera votació. El projecte assenyala que es vol atorgar a May «el poder per notificar la intenció del Regne Unit de retirar-se de la UE".