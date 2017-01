Arresten 4 menors a Cadis per agredir i vexar un indigent

La Policia Nacional ha detingut a La Línea (Cadis) quatre menors per presumptament colpejar i vexar un indigent, de 45 anys, al qual van despullar. L'indigent, un ciutadà portuguès, va presentar la denúncia el passat 11 de gener a la Comissaria de la Línea. La víctima es trobava de pas a la localitat i, en no tenir recursos, vivia al carrer i dormia en un sac de dormir, amb el qual es refugiava a les nits a l'interior d'un transformador de llum per protegir-se del fred.

Aquell dia, el denunciant va ser sorprès per un grup de nois de diferents edats, els quals van començar a llançar-li pedres i ampolles de vidre. Després, la víctima va ser arrossegada pel terra mentre seguia al sac de dormir, moment en què va ser colpejat i despullat pels joves, que també li van sostreure la documentació i el telèfon mòbil que feia servir.

La sala operativa del 091 va rebre diverses trucades informant del succés i fins al lloc es van desplaçar dues dotacions. Els policies van assistir l'indigent, li van facilitar roba, el van traslladar a comissaria per posar la denúncia i després va ser acompanyat fins a una llar d'assistència social.