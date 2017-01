Detenen un jove a Alacant per apunyalar 5 companys de classe

Un jove de 17 anys de brillant expedient acadèmic va ser detingut després de, presumptament, haver apunyalat cinc companys de classe en un institut de Villena (Alacant), als quals va causar ferides lleus abans de ser reduït per un d'aquests alumnes. Les causes que van originar aquest comportament encara no han estat confirmades, i, després de descartar-un possible mòbil passional o sentimental, s'estudia que l'agressor hauria pogut haver estat objecte d'assetjament escolar per sobresortir en les seves notes, o que patís un brot psicòtic.

Els fets es van produir cap a les nou del matí a l'aula de segon curs de batxillerat de l'institut Las Fuentes, poc després de començar la classe de Geografia i Història, quan el jove, que havia faltat a la primera hora, va entrar a l'aula donant un cop de porta i després de mirar a la classe fixament va treure un ganivet amb el qual va començar a clavar punyalades mentre cridava que estava «fart».

La primera de totes les persones afectades va ser una alumna que va rebre dues incisions a l'esquena i després 4 més, un d'ells Alejandro VC, que va explicar que va aprofitar que en un moment donat l'agressor «mirava cap a una altra banda» per fer-lo caure i prendre-li l'arma blanca

L'agressor, que es va fer talls a diversos dits, va ser retingut fins a l'arribada de la policia local i la Guàrdia Civil i traslladat per rebre assistència mèdica abans de ser dirigit a l'hospital d'Elda per ser sotmès a un examen psiquiàtric.

Les víctimes, cinc de 17 anys per ferides d'arma blanca i tres més per crisis d'ansietat (la professora de 54 anys entre elles), van ser ateses al propi institut i en un centre de salut i a les poques hores havien rebut l'alta mèdica.

Els companys d'altres aules es van adonar des del primer moment del que estava passant pels crits de l'agressor i l'enrenou que es va generar a la classe. L'alumne que va evitar que continuessin les agressions va relatar que solia seure a classe amb el detingut i que hi parlava, tot afegint que no es relacionava gaire socialment i que preferia anar-se'n a casa a estudiar. Malgrat que no creu que patís assetjament escolar, sí que va comentar que altres alumnes li deien frases com «quines notes tan altes treus» o «quina gran jaqueta que portes», en referència al fet que l'agressor vesteix elegantment.