Pedro Sánchez es presentarà a les primàries per tornar a ser secretari general del PSOE

L'exsecretari general del PSOE Pedro Sánchez ha anunciat aquest dissabte que es presentarà a les primàries que el partit celebrarà al maig per escollir el nou secretari general del partit. Sánchez ho ha anunciat en un acte a Dos Hermanas, a Sevilla, en el marc de la gira que fa per diversos punts de l'estat per recollir suports a la seva candidatura.

L'exsecretari general és el segon candidat que fa pública la seva intenció de liderar el partit, després de l'anunci que va fer Patxi López, el passat 15 de gener, i amb la incògnita de la decisió que prengui finalment la presidenta andalusa Susana Díaz.

Sánchez va dimitir com a secretari general del PSOE el 29 d'octubre en un polèmic Comitè Federal del partit que va acabar votant a favor de l'abstenció en la investidura de Rajoy i donant pas a la creació d'una gestora provisional per dirigir el partit. En aquell moment ja va insinuar que es presentaria a les primàries amb la intenció de tornar a liderar un PSOE "allunyat" del PP.