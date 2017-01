Sánchez: «Alguns poders volen trencar el meu projecte»

L'exsecretari general del PSOE Pedro Sánchez va acusar «alguns poders» de treballar amb l'objectiu de «trencar» el projecte polític amb el qual aspira a recuperar la Secretaria General del partit. En una publicació al seu perfil de Facebook, Sánchez va respondre a diferents informacions que li imputen una suposada reunió secreta amb ERC en què hauria estat el ja exsenador d'aquesta formació Santiago Vidal i en la qual s'hauria compromès a pactar la convocatòria d'un referèndum sobiranista a Catalunya.

L'exsecretari general del PSOE va explicar que des que va anunciar una trobada amb militants del seu partit a Sevilla -que se celebra avui- «vaig saber que no deixaria molts indiferents» i que «alguns poders no es quedarien quiets i intentarien trencar el projecte polític que molts volem per al PSOE».

Per part seva, el diputat basc i aspirant a la Secretaria General del PSOE Patxi López va defensar que es presenta a aquestes primàries per «unir el partit», tot afegint que «si ens seguim cridant tots dins del nostre partit, ningú ens escoltarà».