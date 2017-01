Trump signa una ordre per vetar l´entrada de refugiats d´alguns països musulmans

Trump i May van destacar la «forta» relació entre els EUA i el Regne Unit.

Trump i May van destacar la «forta» relació entre els EUA i el Regne Unit. Olivier Douliery/efe

El president dels Estats Units, Donald Trump, va signar una ordre executiva per vetar de manera temporal l'entrada als refugiats de diversos països de majoria musulmana. Trump va signar fins a tres ordres executives per instaurar un sistema d'«escrutini extrem» per als immigrants i millorar la preparació militar de l'Exèrcit. En la seva visita al Pentàgon, el president dels EUA es va reunir amb el cap de l'Estat Major Conjunt, el general Joseph Dunford, i va presidir la jura del secretari de Defensa, James Mattis.

Paral·lelament, els presidents de Mèxic, Enrique Peña Nieto, i dels EUA van acordar resoldre les seves diferències sobre el pagament del mur fronterer com a part d'una discussió integral de tots els aspectes de la relació bilateral, va informar la Presidència mexicana. En un comunicat, va detallar que els mandataris també van pactar, en una conversa telefònica d'una hora acordada pels seus equips de treball, «per ara no parlar públicament d'aquest controvertit tema».

Els «presidents van reconèixer les seves clares i molt públiques diferències de posició en aquest tema tan sensible», però van acordar resoldre-les «com a part d'una discussió integral de tots els aspectes de la relació bilateral». A més, Peña Nieto i DonaldTrump «han instat els seus equips a continuar el diàleg per enfortir aquesta important relació estratègica i econòmica de manera constructiva».

La Presidència mexicana va explicar que es va tractar d'una «conversa constructiva i productiva sobre la relació bilateral entre els dos països», incloent el tema del dèficit comercial dels Estats Units amb Mèxic. Durant la conversa també es va tractar «la importància de l'amistat entre les nostres nacions, i la necessitat que els nostres països treballin junts per aturar el tràfic de drogues i el flux il·legal d'armes», va afegir.

Trump va assenyalar que la conversa amb Peña Nieto va ser «molt bona» i va reiterar que la seva intenció és buscar «una relació justa» amb el país veí, en una roda de premsa conjunta amb la primera ministra britànica, Theresa May.

En aquest sentit, el president dels Estats Units va assegurar que encara és «aviat» per parlar sobre la possibilitat que el seu país aixequi les sancions a Rússia, mentre que la primera ministra britànica va considerar que les sancions econòmiques a Moscou «han de continuar». «És massa aviat per parlar d'això», va afirmar Trump durant la roda de premsa conjunta, en la primera visita oficial que rep el mandatari a la Casa Blanca.

Avui està previst que es produeixi la primera conversa oficial entre el president rus, Vladímir Putin, i Trump des que el mandatari nord-americà va prendre possessió del seu càrrec el passat 20 de gener. «No el conec personalment, però espero que tinguem una fantàstica relació», va afirmar Trump sobre Putin, i va assegurar que vol col·laborar amb Moscou en la lluita contra el grup terrorista Estat Islàmic a Síria i l'Iraq.

Per la seva banda, May va apuntar que «les sancions a Rússia han de continuar», tot afegint que «seguirem mantenint aquesta posició dins de la Unió Europea», bloc del qual, però, el Regne Unit té previst sortir abans de finals de 2019 després de la victòria del Brexit.



Una relació «més forta que mai»

El president nord-americà va assegurar que la relació del seu país amb el Regne Unit és «més forta que mai» gràcies en part a la seva afinitat amb la primera ministra britànica i va assenyalar que la visita oficial suposa «renovar els nostres profunds vincles». «Un Regne Unit lliure i independent és una benedicció per al món i la nostra relació mai ha estat més forta», va afirmar Trump.

El president dels Estats Units va assegurar que, encara que ell defensa l'ús de la tortura en els interrogatoris als sospitosos de terrorisme, deixarà que el seu secretari de Defensa, qui s'oposa a aquesta tàctica, prengui la decisió sobre si reprendre-la o no.