? L'antiga assessora de Seguretat Nacional de l'expresident Barack Obama, Susan Rice, va criticar ahir el nou mandatari dels EUA, Donald Trump, per no esmentar els jueus en un Comunicat sobre el Dia internacional en commemoració de les víctimes de l'Holocaustt. «Quina Malaltia fa possible una declaració (sobre les víctimes de l'Holocaust) que ignora sis milions de jueus! Tan sols imaginin la resposta si el president Obama fes això», va afirmar Rice en un sense missatge divulgat al seu compte de la xarxa social Twitter. El polèmic comunicat va ser publicat a la Casa Blanca amb declaracions atribuïdes a Trump, qui no esmenta els jueus i només parla de les víctimes en general. Rice també retreu l'ús de les paraules «gent innocent», amb l'argument que no reflecteixen el genocidi contra el poble jueu.