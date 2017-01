Hamon i Valls es disputen avui les primàries socialistes a França

Benoît Hamon i Manuel Valls es disputen demà la candidatura dels socialistes a la presidència de França en unes primàries que amenacen de fragmentar encara més un partit gairebé sense possibilitats en la lluita per l'Elisi.

Hamon, representant de l'ala més esquerrana del partit, que en els últims temps ha denunciat una deriva liberal del Govern del president, François Hollande, apareix clarament com el favorit després de la primera volta de les primàries, que es va celebrar diumenge. Llavors no només va quedar en primera posició dels set candidats que es presentaven, amb un 36% dels vots, sinó que immediatament va rebre el suport del que va acabar en tercera posició, Arnaud Montebourg (17,5%).

Hamon i Montebourg van ser ministres d'Hollande fins l'agost de 2014, quan van ser rellevats per les seves repetides crítiques a les «polítiques d'austeritat».

Per la seva banda, Valls surt en clar desavantatge per a l'escrutini de matí. Això malgrat que ha rebut el suport exprés de dos dels candidats que diumenge van quedar fora de la cursa, Sylvia Pinel i Jean-Luc Benhamias. Conscient de la seva posició, qui va ser primer ministre fins al desembre va tancar la campanya advertint que si perd la situació «serà molt difícil per a l'esquerra».



Les enquestes beneficen la dreta

En realitat, les enquestes dels últims mesos vénen repetint que, sigui quin sigui el candidat socialista, no aconseguirà passar a la segona volta, en la qual es qualificarien el líder de la dreta, François Fillon, i la de l'extrema dreta, Marine Le Pen.