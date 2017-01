Pedro Sánchez repetirà candidatura per liderar el PSOE

Pedro Sánchez, acompanyat de l´alcalde de Dos Hermanas, on va anunciar la seva candidatura.

Pedro Sánchez, acompanyat de l´alcalde de Dos Hermanas, on va anunciar la seva candidatura. julio muñoz/efe

Pedro Sánchez tornarà a presentar-se com a precandidat a les segones primàries a la secretaria general del PSOE, procés en el qual es va imposar quan el partit socialista va començar aquest tipus de consultes per elegir el seu líder, al juliol de 2014.

Sánchez va anunciar ahir al migdia, en un acte celebrat a Dos Hermanas (Sevilla), que concorrerà a les primàries per tornar a liderar el partit, amb una candidatura que va denominar «de la militància» i amb la qual pretén «recuperar» el PSOE.

Amb aquesta declaració, Pedro Sánchez es converteix, després de l'exlehendakari i expresident del Congrés dels Diputats, Patxi López, en el segon dirigent socialista que anuncia la seva intenció d'optar a les primàries del proper mes de maig. López ho va anunciar fa dues setmanes.

La primera vegada que els militants socialistes van triar el seu líder va ser el 15 juliol 2014. En aquella ocasió, Pedro Sánchez, de 44 anys, es va imposar amb el 49% dels vots a Eduardo Madina, que en va sumar el 36,1%; i també a José Antonio Pérez Tapias, que en va aconseguir el 15,1%. La victòria de Sánchez es va fonamentar en el seu triomf aclaparador en més d'onze comunitats autònomes, entre elles Andalusia, on es va emportar el 60% dels sufragis; a més d'enclavaments rellevants com el País Basc, el País Valencià i Madrid. El llavors diputat per Madrid també va ser el més votat a Galícia, Aragó, Castella-la Manxa, Balears, la Rioja, Canàries i, amb un marge més estret, a Múrcia. El seu principal adversari, el basc Eduardo Madina, es va emportar els vots a Castella i Lleó, Cantàbria i a Navarra, i el 40,49% a Catalunya.

Pedro Sánchez va dimitir com a secretari general en un Comitè Federal celebrat l'1 d'octubre de 2016. Des de llavors, el PSOE està dirigit per una comissió gestora encapçalada pel president d'Astúries, Javier Fernández.



Tirar-se a la piscina

«Veig que hi ha aigua a la piscina», així va començar ahir Pedro Sánchez seva intervenció més esperada en els últims mesos i que va acabar amb l'anunci de competir a les primàries del PSOE per tornar a liderar el partit.

Acompanyat per més de 1.500 simpatitzants –segons l'organització–, Sánchez va triar la província de Sevilla, feu de la presidenta andalusa, Susana Díaz, per realitzar l'anunci de la candidatura. I ho va fer gairebé a la mateixa hora que la seva companya de partit participava en un altre acte del PSOE a poc més de 120 quilòmetres de distància, a Alcalá de los Gazules (Cadis).

Després de vint minuts, va arribar l'anunci i el goig dels seus simpatitzants: «Serà un honor liderar el vostre projecte polític. Seré el vostre candidat a la Secretaria General», va manifestar Sánchez.



Benvinguda al debat de López

Per la seva banda, Patxi López va donar la benvinguda a Pedro Sánchez a través del seu compte personal de Twitter, on després de conèixer la notícia va escriure: «Benvingut al debat de propostes socialistes @sanchezcastejon: ara toca confrontar projectes i deixar que els militants decideixin».