Rivera encapçalarà el comitè executiu de C´s amb el 87,3% dels vots

Albert Rivera s'ha imposat a les primàries per encapçalar el comitè executiu de Ciutadans (C's) amb el 87,3% dels vots. La seva candidatura, batejada com a «España Ciudadana», ha aconseguit 5.999 suports entre la militància.

La candidatura «Alternativa Ciudadana», encapçalada per Diego de los Santos Parejo i formada per 23 membres, ha obtingut el 6,5% dels vots, amb un recompte de 452 vots. Finalment, la candidatura «Esencia Ciudadana. El Espíritu y la Identidad del Movimiento Ciudadano», liderada per Juan Carlos Bermejo Ortega i integrada per 23 membres, ha esgarrapat el 6,2% dels sufragis, sumant 423 suports. La participació en aquest procés de primàries ha estat de 6.874 vots, el 34% del cens habilitat per votar (20.000 afiliats). Les votacions s'han efectuat de forma telemàtica entre dijous i divendres.