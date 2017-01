«Em van robar la meva infància, la meva il·lusió i la meva innocència»

En la carta al papa Francesc, F. L. no només va relatar els abusos sexuals, també l'encobriment dels fets per part d'altres sacerdots i les represàlies que tant ell com el seu germà van patir arran d'explicar aquests fets al llavors rector de La Bañeza, Gregorio Rodríguez. «Ha arribat el moment de dir-ho perquè el que ens van fer ens va marcar i aquests estigmes hi seran sempre». A punt de fer ?? anys, F. L. encara reviu cada dia aquelles «nits d'angoixa i patiment» quan tan sols tenia ?? anys. «Això va condicionar el meu futur. Em van robar la meva infància, la meva il·lusió, la meva innocència» confessa amb amargor. La primera missiva al Papa, al novembre de ????, era prou explícita com perquè la Congregació per a la Doctrina de la Fe a Roma ordenés obrir una investigació, durant la qual l'acusat va seguir de rector sense que l'Església prengués cap mesura cautelar. «Vull que se'ns escolti i no intentin fer callar més aquest horror que vam patir, perquè ja ens van ignorar altres vegades», deia la carta. La víctima va explicar com diversos alumnes rebien la «visita» del professor per ser sotmesos a tocaments i altres vexacions.

«Quan per fi acabava, marxava com havia vingut, en el més complet dels silencis, i tu estaves allà, trencat, ple de por, plorant, intentant comprendre i amb la trista esperança que la següent nit, potser, no aniria per tu». «Els abusos per part del Sr. José Manuel continuaven» va relatar F. L. Va ser llavors quan dos dels nois vexats, el germà del denunciant i un altre, van decidir explicar els fets al rector del Seminari amb l'esperança que «seria la fi d'aquell calvari ». Però no van rebre més resposta que silenci i càstigs. «Van passar mesos sense que ningú frenés els abusos, les nits s'havien convertit en por». Les següents peticions d'auxili d'aquells indefensos nois al seminari no van tenir cap resposta: «ens van ignorar deixant-nos a mercè dels capricis sexuals de D.. José Manuel». Els cursos posteriors al seminari d'Astorga van ser un suplici per als alumnes, que van pagar amb escreix l'atreviment de denunciar els actes obscens del sacerdot. No seria fins a uns anys després, quan els germans van aconseguir reunir «el coratge» per explicar-ho als seus pares. «Com si de punyals es tractés, cada fet que explicàvem més dolor els provocava».