? La majoria dels Governs dels països àrabs afectats encara guarden silenci davant el veto temporal a l'entrada dels seus ciutadans als Estats Units decretat per Donald Trump. La mesura del president nord-americà afecta l'Iraq, l'Iran, Síria, el Sudan, Líbia, el Iemen i Somàlia, però tan sols el Govern rebel del Iemen i el del Sudan han reaccionat fins ara. Els rebels hutis del Iemen han condemnat la decisió en un comunicat, on han expressat que la decisió «constitueix una il·legalitat i una il·legitimitat». El Sudan, per la seva part, va convocar l'ambaixador dels Estats Units en funcions, Steven Koustis, per protestar. A més, Iran i Iraq han començar a aplicar prohibicions recíproques i el secretari general de la Lliga Àrab, Ahmed Abdulgueit, ha expressat la seva «profunda preocupació». Mentrestant, els efectes del decret llei ja s'han començat a sentir entre els grups vetats i en els aeroports de l'Orient Mitjà, on les companyies aèries estan aplicant la prohibició de viatge als ciutadans dels set països vetats.