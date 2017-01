? El decret llei aprovat per Trump que pretén vetar temporalment l'entrada de persones de set països musulmans als Estats Units rep crítiques per tot arreu. La jutgessa federal Ann M. Donnelly ja ha dictat que els refugiats i altres persones afectades per la mesura i que van arribar als aeroports nord-americans després d'aprovar-se el decret, no poden ser deportats als seus països. Després de la decisió de la jutgessa Donelly, diversos jutges federals a Alexandria, Seattle i Boston han dictat de forma similar. A les cambres legislatives, el decret es va trobar no només amb el refús dels legisladors demòcrates, sinó també amb els retrets de dos importants senadors republicans: John McCain i Linsdey Graham. A més, l'anunci de la mesura ha provocat nombroses protestes i el refús de líders internacionals com Merkel i Hollande. Tot i la pluja de crítiques, el president i la seva Administració no pensen fer marxa enrere. Trump ho va deixar clar al seu compte de Twitter, on va publicar «El nostre país necessita fronteres sòlides i un escrutini extrem ARA. Mirin què està passant a tot Europa i, certament, al món - un embolic terrible!». «Els cristians a l'Orient Mitjà han estat executats en grans quantitats. No podem permetre que aquest horror continuï!», va afegir, referint-se a Estat Islàmic.