Martin Schulz serà el rival socialdemòcrata de Merkel

La cúpula del Partit Socialdemòcrata alemany (SPD) va designar ahir per unanimitat l'expresident del Parlament Europeu, Martin Schulz, com a candidat de la formació per les pròximes eleccions generals alemanyes, que se celebraran el 24 de setembre. La designació es va produir sis dies després de conèixer-se la renúncia del líder de l'SPD i vicecanceller del Govern alemany a ser aspirant a la Cancelleria. A més, Gabriel també va anunciar que cedirà a Schulz la presidència de l'SPD, decisió que serà ratificada en el congrés que el partit celebrarà el proper març.

«Volem tornar ja justícia social a Alemanya, en lloc de contemplar com els empresaris cobren bonificacions per acomiadar la seva plantilla», ha explicat Schulz. Per altra banda, el candidat a Canceller s'ha compromès a mantenir Alemanya dins de la línia de la solidaritat cap aquells qui «venen al nostre país fugint de la guerra».

Abans d'oficialitzar-se la seva candidatura, l'SPD ja havia guanyat tres punts en intenció de vot des que es va anunciar que l'aspirant seria Schulz, segons un sondeig de la televisió pública ARD. Si demà se celebressin les eleccions, la CDU de Merkel i el seu partit germà CSU guanyarien amb un 35%, seguits de l'SPD amb un 23%. L'extrema dreta d'Alternative für Deutschland seria tercera força amb un 14%, seguits dels Verds (9%), Die Linke,«L'Esquerra» (8%) i el Partit Liberal (6%).