Miquel Suay estrena la 080 Barcelona Fashion amb una col·lecció galàctica

Els protagonistes de "2001: Odissea a l'espai" s'haurien sentit com a casa si haguessin aterrat a la desfilada que Miquel Suay ha ofert avui a la passarel·la 080 Barcelona Fashion, que per un moment s'ha traslladat a l'espai de la mà de la nova col·lecció del dissenyador valencià.

Els acabats en or, plata i coure, el color negre i els teixits impermeables han estat alguns dels protagonistes de la desfilada, que ha comptat amb la presència del cobejat model francès Clement Chabernaud.

Suay, guanyador del Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya a la millor col·lecció primavera-estiu 2017 durant l'anterior edició de la 080, ha tornat a la passarel·la amb una col·lecció arriscada que ha presentat amb una "performance" impecable, amb música i escenografia ad hoc, i amb la implicació del públic, al qual ha fet cobrir amb unes túniques daurades.

El dissenyador valencià ha explicat a Efe que s'ha inspirat en la carrera espacial de final del segle XX -de fet en la desfilada s'han pogut escoltar fragments de discursos reals- i en films com l'esmentada pel·lícula de Stanley Kubrick i altres títols més recents com Interestellar o Gravity per idear aquesta col·lecció.

"M'acostumo a inspirar en conceptes que volen trencar els propis límits de l'ésser humà", ha subratllat el creador, que ha precisat que el seu objectiu és reivindicar la centralitat de l'ésser humà i la humanitat en tots aquests processos.

A l'hora de portar aquesta idea a la roba, Suay ha apostat per les peces "oversize", que recordin als vestits dels astronautes però complementades amb detalls que permetin adaptar les peces a la figura humana i les facin més còmodes.

Part de la innovació que ha aplicat consisteix a combinar peces clàssiques, com la llana i el caixmir amb altres més avantguardistes com el neoprè.

El resultat final són peces que recorden a l'imaginari de les naus especials i que busquen a un "públic que té molta personalitat, que vol comunicar la seva personalitat mitjançant la roba, sortir del ramat i sentir-se bé i guapo amb ell mateix".

La primera hora de la tarda d'aquesta primera jornada ha estat per a un altre dels guanyadors de l'any passat, Blame Label, que va guanyar el premi al disseny emergent.

En aquesta ocasió, el dissenyador Pablo Puig ha presentat la col·lecció "Panòptic", en la que fa una interpretació contemporània del control de la nostra societat.