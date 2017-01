Pederàstia a l´església de Lleó

El sacerdot José Manuel Ramos Gordón, delegat de Patrimoni del Bisbat d'Astorga i rector de Tábara i altres pobles de la comarca durant 26 anys, s'ha convertit en protagonista del primer cas de pederàstia a l'església de Castella-Lleó condemnat pel Vaticà. El rector roman apartat de les parròquies des de l'1 juliol de 2016 per cometre abusos sexuals, almenys, contra dos germans bessons menors d'edat durant el curs 1988-1989, quan era professor al Seminari Menor de la Bañeza.

Un decret signat pel bisbe d'Astorga, Joan Antoni Menéndez, amb data de 6 de maig de 2016, acorda la «privació de l'ofici de rector durant un període no inferior a un any, en el qual tindrà un seguiment tutelat per un sacerdot, realitzarà exercicis espirituals i desenvoluparà tasques assistencials a favor dels sacerdots ancians i impedits, així com altres tasques caritatives ».

Aquesta decisió explica la precipitada i inesperada marxa d'un capellà molt conegut a la comarca tabaresa des de l'any 1990; «Diuen que el bisbe l'ha ascendit a un lloc de més responsabilitat», era el comentari que circulava pels pobles per explicar la seva sobtada marxa. Res més lluny de la realitat, la veritable causa va ser l'acusació de pederàstia, reconeguda pel mateix Ramos Gordón, contra «almenys» dos exseminaristes de 14 anys al moment dels fets.

Juan Antonio Menéndez, bisbe de la Diòcesi d'Astorga des del 19 de desembre de 2015, va heretar aquest cas, del qual el van informar puntualment tant el seu predecessor, Camilo Lorenzo Iglesias, com «els sacerdots de la cúria diocesana que han intervingut en el desenvolupament del procediment» . Un procediment administratiu penal instruït per la Diòcesi d'Astorga durant l'any 2015, arran de la denúncia realitzada per FL, exseminarista, en una carta adreçada al papa Francesc al novembre de 2014, contra José Manuel Ramos Gordón, amb l'acusació d'abusos sexuals perpetrats per aquest sacerdot contra el denunciant i «alguns alumnes més» del Seminari Menor de la Bañeza durant el curs 1988-89, quan estudiaven 8è d'EGB.

L'abusador s'ha manifestat «penedit» i el mateix bisbe d'Astorga, per carta, ha demanat «humilment perdó» a la víctima en nom de l'Església, alhora que expressava el seu «profund dolor» per fets «tan deplorables i que han causat tant patiment a vostè i a d'altres alumnes del nostre Seminari Menor ». El prelat afirma que «puc assegurar-li, en primer lloc, que s'ha actuat amb tota diligència, seguint les directrius de la Santa Seu i de la legislació canònica vigent». Alhora que li brinda «tot el meu suport com a pastor d'aquesta Església d'Astorga, puc garantir-li que es faran tots els esforços per evitar que en el futur puguin repetir-se fets semblants».



Primer cas reconegut

El de José Manuel Ramos Gordón és el primer cas de pederàstia verificat, reconegut i castigat per l'Església catòlica –a través de la Santa Seu– que transcendeix a Castella i Lleó. Una acusació admesa pel mateix religiós durant el procés canònic penal obert per El Vaticà i que ha instruït el Bisbat d'Astorga.

La sortida a la llum d'un escàndol de pederàstia a Granada -l'anomenat «cas Romanones» en què està processat un sacerdot acusat d'abusar sexualment d'un menor d'edat des del 2004, quan tenia 14 anys- va ser el detonant de la denúncia. «Els últims esdeveniments m'han fet reviure la meva experiència i ferides que pensava que havien cicatritzat» va confessar F. L. en la seva carta al papa Francesc.

Un cop reconeguts els fets i amb la imposició del càstig al religiós, el bisbe d'Astorga va expressar a la víctima la «voluntat de la nostra Santa Mare Església que es repari el dany causat, es restableixi la justícia i s'aconsegueixi l'esmena de l'acusat». I en aquest sentit li va confirmar que «D. José Manuel Ramos està sincerament penedit del que ha passat i demana humilment perdó per la seva conducta moralment inacceptable i greument perjudicial per a ell i per a l'Església de la qual és ministre, i per a la Diòcesi d'Astorga a la qual pertany. I que ha acceptat amb tota humilitat la pena que se li ha imposat ».

No obstant això per al denunciant dels abusos, que 28 anys després pateix importants seqüeles psicològiques per les vexacions sofertes, la pena imposada al pederasta «és ridícula». «Això va condicionar el meu futur, em van robar la meva infància, la meva il·lusió, la meva innocència. Mentre els altres nens de la meva edat estudiaven i somiaven amb un futur, a mi em van negar el meu» explica en una de les dues cartes que va escriure al papa Francesc.

«Sé molt bé que res en aquest món pot superar prou el dany causat» va admetre el prelat Juan Antonio Menéndez a la carta a la víctima. «Li demano humilment perdó en nom de l'Església, a la qual represento, i em poso a disposició per ajudar-lo a vostè i la seva família en el que necessitin».

Oferiments insuficients per a qui sosté que davant d'aquest any d'«inhabilitació», ens trobem davant d'uns «fets aberrants» i conductes «molt greus, constitutives de delictes condemnats amb penes de presó». Penes que mai complirà en tractar-se de fets prescrits, segons la justícia ordinària, cosa que impedeix la persecució judicial. El procés penal canònic contra Ramos Gordón va concloure al maig amb el càstig efectiu l'1 de juliol del 2016.