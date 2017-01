Protestes a Romania contra la despenalització de la corrupció

Unes 60.000 persones van manifestar-se ahir a les principals ciutats de Romania per a protestar contra un projecte de llei que preveu despenalitzar certs delictes de corrupció, segons dades de la televisió pública TVR.

Les temperatures sota zero no van aturar les més de 33.000 persones que van inundar per segon diumenge consecutiu el centre de Bucarest. La marxa va sortir de la Plaça Universitatii, on es van celebrar les protestes que van marcar la caiguda del règim comunista el 1989, i va finalitzar a la Plaça Victoriei, on hi ha la seu de l'Executiu. Al mateix temps, unes 10.000 persones protestaven a Cluj-Napoca, la segona ciutat del país, i uns milers més protestaven a Timisoara, Brasov, Sibiu i Iasi.

El Govern socialdemòcrata ha anunciat la seva intenció d'aprovar per decret una llei que despenalitza delictes d'abús de poder i corrupció si el perjudici causat a l'Estat és menor de 44.000 euros. Amb l'aprovació d'aquest projecte de llei, l'Executiu preveu amnistiar 2.700 condemnats per delictes menors, inclosos alguns per corrupció, i reduir a la meitat les penes de presó per als presos amb més de 60 anys, independentment del seu crim.

El primer ministre romanès, Sorin Grindeanu, va assegurar ahir que les protestes tenen una clara motivació política i que s'ha distorsionat l'objectiu de l'Executiu.