Els casos de càncer a Espanya ja superen les previsions per a l'any 2020

La incidència del càncer a Espanya ha augmentat més del previst, ja que el 2015 es van registrar 247.771 nous casos, el que suposa que s'han sobrepassat en més de mil les estimacions fetes per al 2020 basades en el creixement demogràfic. Aquestes són algunes de les dades ofertes a l'avantsala del Dia Mundial del Càncer, el 4 de febrer, per part de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) en una roda de premsa, en la qual es va justificar aquest augment per l'envelliment de la població, a més d'altres factors de risc com tabac, alcohol, obesitat i sedentarisme.

Aquests últims són, segons Miguel Martín, president de SEOM i cap de servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, «els quatre genets de l'apocalipsi del càncer», i aquests factors influeixen en gran mesura en què es diagnostiquessin més casos de càncer en homes que en dones: 148.827 en homes i 98.944 en dones.

En ells hi ha més incidència de tabaquisme i alcoholisme, i a més influeixen per a l'aparició del càncer causes genètiques, biològiques i d'hàbits de vida. Hi ha altres causes que afavoreixen la malaltia en els dos sexes i que es podrien evitar, com les infeccions víriques (virus de l'hepatitis C o el papil·loma virus).

Les estimacions pel que fa a la incidència del càncer per al 2020 es van realitzar fa vuit o deu anys, de manera que en l'envelliment de la població ha pogut influir el que en aquests moments hi hagi més immigrants a Espanya.