El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, i el seu número dos, Íñigo Errejón, han mantingut aquesta tarda una intensa i llarga discussió a l'inici del ple del Congrés, que ha concitat l'atenció de càmeres i fotògrafs, avui molt pendents de les tensions en el procés intern de Podemos.

La imatge d'Iglesias i Errejón, tots dos seriosos i gesticulant, ha revolucionat als fotògrafs que en aquell moment es trobaven a l'interior de l'hemicicle, que han pogut captar diferents moments d'aquesta discussió aparentment bastant acalorada.

Més de mitja hora ha durat aquest intercanvi de parers entre Iglesias i Errejón, que només tenen un dia per arribar a un acord que pugui evitar que confrontin els seus projectes polítics a l'Assemblea Ciutadana de l'Estat de Podem al febrer.

Tanta atenció han aixecat que diversos diputats del seu grup els han alertat que eren objecte de comentaris entre els periodistes i objectiu de les càmeres.

Després d'adonar-se d'aquest detall, tots dos han prestat també atenció als fotògrafs i s'han mostrat davant les càmeres amb un altre semblant i gestos més amables.

Errejón, sobre la discussió: "Sempre parlem amb passió".

Des de les files de Podemos, alguns diputats han tret ferro al que ha passat, assegurant que no ha estat per tant i que simplement era una discussió normal en un procés intern en què hi ha tensions.

Una cosa que ha reconegut el diputat Miguel Vila, que secunda el projecte de Errejón per Vistalegre II i que, encara que no ha estat present en el moment d'aquesta discussió, ha admès que hi ha tensions "normals" en un procés de renovació interna.