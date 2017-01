Interroguen Fillon i la seva dona pels llocs de treball ficticis

El candidat conservador a la presidència de França, François Fillon, i la seva dona, Penèlope, van ser interrogats per la policia dins de la investigació oberta pels presumptes llocs de treball ficticis d'aquesta última. Fillon i la seva dona van arribar a la seu de la policia financera, a Nanterre, als afores de París, i van declarar per separat.

La Fiscalia Nacional Financera va posar en marxa una investigació preliminar dimecres passat, només unes hores després que el setmanari Le Canard Enchaîné publiqués que Penelope Fillon havia tingut llocs de treball ficticis, el primer com a assistent parlamentària del seu marit i del diputat que el va substituir en la seva circumscripció, pel qual va rebre 500.000 euros bruts de diners públics en vuit anys. El segon era com a assistent literària a La Revue des Deux Mondes, una publicació propietat de Marc Ladreit de Lacharrière, empresari proper al líder de la dreta.

Fillon, que ha insistit que no van ser llocs de treball ficticis i que la seva dona va realitzar els treballs per als quals havia estat contractada, havia demanat declarar ràpidament i aquest passat cap de setmana va avançar que només donaria explicacions a la justícia i no als mitjans, perquè confia en ella per establir la veritat.

Per altra banda, un dia després del seu triomf a les primàries del seu partit, el nou líder socialista, Benoit Hamon, va començar la tasca de reconstruir l'esquerra, començant per la seva pròpia formació i buscant aliances que li permetin optar a superar la primera volta de les presidencials d'abril. Per això la seva primera trobada va ser amb l'actual primer ministre, Bernard Cazeneuve.