Obama avisa que les mesures de Trump «posen en perill els valors nord-americans»

L'expresident dels EUA Barack Obama va considerar que «els valors nord-americans estan en perill», i alhora va assenyalar que està «encoratjat» pel compromís social al país contra les mesures migratòries adoptades per l'actual mandatari, Donald Trump. «Ciutadans exercint el seu dret constitucional de reunió, organització i fent que les seves veus siguin escoltades és el que esperem veure quan els valors nord-americans estan en perill», va va assenyalar el portaveu d'Obama, Kevin Lewis, tot afegint que «el president fonamentalment no està d'acord amb la noció de discriminar els individus a causa de la seva fe o religió».

Paral·lelament, l'Ordre Executiva emesa per Trump divendres que prohibeix l'entrada al país de persones de 7 països durant tres mesos i cancel·la durant quatre l'emissió de visats de refugiat sense que importi l'origen dels sol·licitants, ha portat la tensió política a la primera potència mundial a un nou nivell. Fins ara, l'enfrontament havia estat polític, però des d'aquest cap de setmana és també legal. La jutgessa de Nova York Ann Donnelly va prohibir dissabte, a instàncies de l'organització d'esquerres Unió Americana per als Drets Civils, la deportació de persones que arriben als EUA amb estatut de refugiat d'aquests 7 països A més, 16 dels 22 fiscals generals del Partit Demòcrata han emès un comunicat en el qual es comprometen a «treballar perquè el menor nombre de persones possibles pateixin aquesta caòtica situació». Els fiscals generals són l'equivalent dels secretaris de Justícia dels estats, i tenen marge per actuar en aquesta matèria. Divendres i dissabte, 109 viatgers van ser arrestats per com a conseqüència de l'ordre del magnat.

Per part seva, Trump va culpar dels problemes a diversos aeroports arran del seu veto temporal a l'entrada al país de persones de set nacions de majoria musulmana a una apagada informàtica de l'aerolínia Delta i als manifestants en rebuig de aquesta mesura. «Només 109 persones de 325.000 van ser detingudes i recloses per ser interrogades», va emfatitzar el president dels EUA a través del seu compte personal de Twitter.

En tot cas, els països àrabs han començat a aixecar la veu en contra del veto de viatjar als Estats Units a ciutadans de set nacions d'Àfrica i Próxim Orient, entre elles l'Iraq, el Govern del qual va demanar que es revisi aquesta mesura, que afecta també l'Iran, Síria, Líbia, Somàlia, Sudan i el Iemen. L'Executiu iraquià va sol·licitar al president nord-americà, que revisi el veto temporal que va entrar en vigor el passat cap de setmana i que va qualificar de «decisió equivocada». El ministre d'Exteriors iraquià, Ibrahim al Yaafari, va convocar l'ambaixador nord-americà a Bagdad, Douglas Silliman, per parlar de la cooperació entre els dos països.

El Govern del president iemenita, Abdo Rabu Mansur Hadi, va expressar el seu «descontentament» per l'ordre executiva de Trump. Va afegir que «aquest tipus de decisions avalen les postures dels extremistes i fomenten la segregació».

Mentrestant, el ministre d'Afers Exteriors de Síria va instar els refugiats del seu país a tornar al seu lloc d'origen, ja que el Govern està preparat per acollir-los i respondre a les seves necessitats.



Directius rebels

En la mateixa línia, els màxims directius d'importants empreses dels Estats Units han unit la seva veu a les crítiques que han generat les últimes mesures migratòries de Trump, que a més van provocar fortes caigudes borsàries. «No és una política a la que donem suport», va afirmar Lloyd Blankfein, director general de Goldman Sachs, líder mundial de banca d'inversió, en un missatge enviat als seus empleats.

Una posició semblant va adoptar el grup Ford, la major firma del sector automotor als Estats Units, que va destacar la «rica diversitat» que ve defensant aquesta firma dins i fora del país i «el respecte per a tothom». «Per aquesta raó no donem suport a aquesta decisió o qualsevol altra que estigui en contra dels valors que manté la companyia», establia un missatge donat a conèixer pel director general de Ford, Mark Fields, i el president executiu, Bill Ford.

Finalment, la Casa Blanca va llançar un ultimàtum a més de 100 diplomàtics nord-americans que van criticar el veto temporal imposat per Trump demanant-los que abandonin el seu càrrec si no estan disposats a acceptar la mesura. Reaccionava així a un missatge contra la mesura que ha circulat entre diplomàtics nord-americans a tot el món que ha rebut més de 100 signatures.