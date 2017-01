Rajoy es reuneix avui amb els familiars de les víctimes del sinistre del Iak-42

El president del Govern, Mariano Rajoy, es reunirà avui al Palau de la Moncloa amb els representants de l'Associació de Víctimes del Iak-42, accident en el qual el 2003 van morir 62 militars espanyols que tornaven de participar en una missió internacional a l'Afganistan. Rajoy ha concertat aquesta entrevista a petició dels familiars de les víctimes i quan està a punt de complir-se un mes del dictamen del Consell d'Estat que va responsabilitzar d'aquest accident el Ministeri de Defensa, llavors encapçalat per Federico Trillo. Aquest dictamen va provocar que s'accelerés la sortida de Trillo com a ambaixador a Londres i que l'actual titular de Defensa, María Dolores de Cospedal, en una compareixença al Congrés el passat 16 de gener, demanés «perdó en nom de l'Estat» pel fet que el Ministeri no hagués reconegut amb anterioritat la seva responsabilitat en l'accident.

Rajoy va assenyalar posteriorment que subscrivia» totes i cadascuna de les afirmacions» de Cospedal i va assegurar que el seu Govern estarà sempre amb els familiars de les víctimes per atendre'ls en el que necessitin. És previsible que a la reunió es parli de la possibilitat d'organitzar un acte en homenatge dels militars morts en el sinistre aeri.