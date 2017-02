Carolina Bescansa dimiteix de l´executiva de Podem

Carolina Bescansa, cofundadora de Podemos, ha anunciat la seva dimissió de la formació política. La diputada ho ha fet públic en una carta oberta signada al costat de Nacho Álvarez, un altre dels membres de la direcció.

La cofundadora de Podemos ha assegurat que, després de prendre aquesta "difícil decisió", no integrarà cap llista a la direcció del partit en el pròxim Congrés. "No volem retrocedir ni eludir la nostra responsabilitat. Senzillament creiem que serem més útils treballant per a la recuperació dels grans debats polítics que van fundar Podem, i per impulsar els acords que hauran de produir-se després de Vistalegre. A hores d'ara, això només ho podrem aconseguir donant un pas cap al marge en aquesta escena ", ha explicat Carolina Bescansa a la carta.

En la missiva dedicada als inscrits Podem, Bescansa explica que "ha estat un honor formar part del Consell Ciutadà i el Consell de Coordinació Estatal de Podem. Ha estat igualment un honor poder dirigir, respectivament, la Secretaria d'Anàlisi Política i Programa, i la Secretaria d'Economia".