La dona de Fillon va cobrar 900.000 euros per les feines dubtoses

La carrera a l'Elisi del candidat de la dreta, François Fillon, va patir un nou contratemps amb les revelacions de la revista Le Canard Enchaîné, que evidencien remuneracions més altes del que se sabia en dos llocs de treball suposadament ficticis exercits per la seva esposa. Le Canard Enchaîné va explicar que Penelope Fillon va rebre en total 900.000 euros bruts, entre el seu lloc com a assistent parlamentària sufragat amb diners públics i com a col·laboradora de La Revue des Deux Mondes entre 2012 i 2013, pel qual va rebre 5.000 euros bruts al mes suposadament sense haver gairebé treballat.

El setmanari satíric, el mateix que va destapar el cas la setmana passada, va confirmar també que Fillon, fins ara favorit en les enquestes per a les presidencials franceses d'abril i maig, va contractar, a més de la seva dona, dos dels seus fills com a assistents parlamentaris

Aquestes informacions es van fer públiques coincidint amb la visita dels investigadors del cas a l'Assemblea Nacional per recuperar documents que permetin aclarir si l'esposa de Fillon va realitzar realment la tasca d'assistent. Es tractava de recollir les nòmines de Penelope Fillon i comprovar si tenia targeta d'entrada a l'Assemblea o correu electrònic.

Sobre Fillon i la seva dona hi ha l'amenaça de ser imputats pels delictes de malversació de fons públics, abús de béns socials i receptació. El candidat de la dreta, de 62 anys, va explicar que en cas de ser inculpat es retiraria en la carrera per l'Elisi.

El seu principal contrincant a les primàries del centredreta de novembre, Alain Juppé, va descartar rellevar-lo, en un intent per no alimentar especulacions. Tot i que no és il·legal que els parlamentaris triïn familiars com a assistents i el propi Fillon ha defensat que la seva dona va exercir realment la feina, aquest cas ha danyat seriosament la seva imatge de cara als comicis.