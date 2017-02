Elorza qualifica Patxi López de «còpia una mica borrosa» de Pedro Sánchez

El diputat del PSOE Odón Elorza va suggerir que Patxi López és una «còpia una mica borrosa» de Pedro Sánchez, i va considerar que «és millor quedar-se amb l'original». Elorza va destacar que la candidatura de Sánchez a les primàries és la d'un «projecte col·lectiu molt treballat», com «ja es veurà», que busca «refundar una socialdemocràcia morta fa anys» i que pot provocar en la militància un debat d'«entusiasme i credibilitat» que pot portar a la victòria. «Jo no tinc gens clar que Pedro no pugui guanyar en un debat democràtic sense trampes l'aparell del partit», va assenyalar el diputat del PSOE

Per part seva, l'exsecretari general del PSOE es va reunir ahir amb un grup de diputats que avalen la seva candidatura a les primàries, als quals va demanar que treballin amb «normalitat» i «tranquil·litat». «La consigna és no entrar en desqualificacions», va explicar un dels assistents. La reunió, que va durar una mitja hora i va tenir lloc en un bar del centre de Madrid, es va celebrar a petició d'algunes de les anomenades «diputades del no» que, encara que han tingut contacte amb Sánchez des que aquest va renunciar al seu escó el passat 29 d'octubre, no havien tornat a estar amb ell des de llavors.

És el cas de la gallega Rocío de Frutos, que va assegurar haver vist l'exsecretari general «content» i «tranquil» i va explicar que aquest els havia demanat que continuïn treballant en el grup parlamentari «amb normalitat, amb tranquil·litat i amb respecte».