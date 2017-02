La Fiscalia recorre l'absolució dels sis gihadistes de Ceuta

La Fiscalia ha recorregut la sentència de la Secció Quarta Penal de l'Audiència Nacional que absol els sis acusats de formar una cèl·lula gihadista que va ser desarticulada el 2015 al barri del Príncep de Ceuta. El fiscal en cap de l'Audiència Nacional, Javier Zaragoza, va donar trasllat a l'anunci del recurs de cassació contra la sentència absolutòria, que s'haurà de presentar formalment per la Fiscalia del Suprem davant la Sala Segona de l'alt tribunal.

La Fiscalia etableix que no està d'acord amb la resolució dictada pels magistrats de l'Audiència Nacional, ja que entén que hi ha prova suficient per condemnar els acusats per un delicte de pertinença a organització terrorista.

El fiscal de l'Audiència Nacional Daniel Campos va demanar dotze anys i mig de presó per al presumpte líder de la cèl·lula, Farid Mohamed Al Lal, i deu anys i mig per a dos germans seus, per a una altra parella de germans i per al sisè acusat. Fins i tot va dir que la policia va haver de precipitar l'operació en tenir indicis que preparaven un atemptat imminent.