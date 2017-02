El Govern reitera que no té previst incrementar el copagament farmacèutic

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, va assegurar que no està a l'agenda del Govern «modificar i molt menys incrementar» el copagament farmacèutic als pensionistes, una explicació que no va convéncer l'oposició, que li va exigir a més que l'elimini.

Encara que des de Ciutadans, que no havia demanat la seva compareixença, li van recordar a la ministra que en l'acord d'investidura el seu Govern es va comprometre a «assegurar que el copagament farmacèutic no sigui una barrera en l'accés als medicaments», especialment «per a famílies monoparentals o amb membres en situació de dependència».

Però durant la seva intervenció extraordinària en la Comissió de Sanitat del Congrés, la tercera en què fa referència a aquest assumpte en seu parlamentària, Montserrat va intentar aclarir, sense èxit, els dubtes dels grups insistint que l'Executiu no té previst fer canvis en el copagament.

Anteriorment, la ministra es va mostrar partidària d'«ajustar» el copagament per als jubilats que cobren pensions més altes, en el tram que va dels 18.000 als 100.000 euros, encara que després va precisar que això significava «potser» baixar-lo «als que tenen menys». Fa gairebé dues setmanes, va intentar aclarir que no està a l'agenda del Govern augmentar-lo. Les seves paraules no van convèncer l'oposició, que li va recriminar haver creat confusió i considera que és una oportunitat per eliminar-lo.