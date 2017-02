Investiguen la mort d'un jove en un centre de menors de Múrcia

Un jutjat de Cieza (Múrcia) investiga la mort d'un jove dilluns a la nit al centre de menors La Zarza, a la localitat d'Abanilla, on el seu cadàver va ser trobat de matinada pel personal d'aquesta institució per a adolescents d'entre 14 i 18 anys. La Guàrdia Civil va ser requerida poc després de la mitjanit després de ser trobat el cadàver de l'adolescent, que segons les primeres hipòtesis podria haver-se tret la vida.

El metge de guàrdia del centre de salut d'Abanilla va acudir al lloc, on es va donar avís al forense, que va certificar la mort de l'intern, així com al jutge de guàrdia de Cieza, que va ordenar l'aixecament del cadàver. El noi no prenia medicació, no tenia antecedents psicopàtics, ni havia intentat suïcidar-se anteriorment.