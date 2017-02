La Justícia anul·la la reducció d'hores de Religió a l'ESO a Extremadura

El Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura (TSJEx) ha decidit en contra de la regulació que va fer el Govern autonòmic sobre la càrrega horària de l'assignatura de Religió a l'ESO i en el primer curs de Batxillerat. Així mateix, ha anul·lat els articles del Decret 98/2016, que estableix el currículum d'ESO i Batxillerat que s'ha implantat aquest curs acadèmic, per no incloure l'oferta de Religió entre les assignatures específiques del segon curs de Batxillerat. El TSJEx ha estimat així el recurs presentat per l'Associació de Pares d'Extremadura Escola Pública Educació Integral (Apadex). En els fonaments de dret, la sentència considera «discriminatori» que s'hagi reduït el 50% de l'assignatura en ESO i s'hagi quedat en una hora setmanal, fet que no suceeix amb altres matèries anomenades «específiques».

D'aquesta manera, segons el parer de l'alt tribunal extremeny, incompleix la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (Lomce) quant als acords de l'Estat espanyol amb la Santa Seu. També considera que la lliure llibertat d'elecció «no queda garantida» en Batxillerat perquè l'alumne que triï Religió «forçosament» ha d'optar per Ètica i Ciutadania o una altra específica, veient-se obligat a fer una hora setmanal.