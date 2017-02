Panga: El reportatge que va denunciar les conseqüències de la seva cria

La cadena de distribució Carrefour ha reobert el debat europeu sobre el panga, després que la seva divisió belga i també la francesa anunciessin que deixaran de vendre aquest peix per motius ambientals. El panga, comprat generalment a l'Àsia, té Espanya com a principal importador de la Unió Europea (UE).

Carrefour -considerat el grup de distribució més important d'Europa per volum de vendes- ha tornat el panga al centre del debat públic en aquest cas, no per dubtes relacionats amb la seguretat alimentària, sinó per "raons ecològiques".

"Donats els dubtes que existeixen sobre l'advers impacte de les granges de panga en el medi ambient, hem decidit deixar de vendre aquest peix i ja s'han suspès les comandes", va anunciar la divisió belga de la signatura a principis d'aquesta setmana.

La cadena d'origen francès va explicar que mentre la qualitat del panga posat a la venda era "impecable", hi havia dubtes sobre els mecanismes de control de les granges on es conrea -la majoria localitzades a Vietnam- per evitar que els residus contaminin les seves aigües.

Un reportatge de la televisió francesa va investigar aquestes granges i va denunciar la situació, el que va fer que la opinió pública internacional comencés a veure amb no tant bon ulls el consum d'aquesta espècie de riu poc habitual als nostres mercats.