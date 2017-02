Demanen prohibir el panga en els menjadors escolars

La Confederació Espanyola d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes (CEAPA) ha dirigit una carta als ministres d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, i de Sanitat, Dolors Montserrat, perquè es prohibeixi de forma urgent l'ús en els menjadors escolars del panga i la tilàpia.

En la missiva, el president de la CEAPA, José Luis Pazos, assenyala que les associacions de pares i mares han mostrat de forma reiterada la seva disconformitat amb l'ús d'aquests peixos en els menjadors escolars.

Pazos recorda que, en els últims dies, algunes multinacionals de l'alimentació com Carrefour han anunciat que deixen de vendre panga per motius mediambientals, tot i que han manifestat que vendran les seves existències fins a esgotar-les perquè no impliquen cap perill.

La CEAPA considera que una decisió com l'adoptada per les multinacionals de l'alimentació "no és habitual" i es deu a moltes més raons que les esgrimides.

Per això, "en defensa del dret a una alimentació sana i saludable dels menors", l'organització exigeix que es prohibeixi, de manera urgent, l'ús en els menjadors escolars de tot Espanya del panga, la tilàpia i altres peixos similars pel impacte de les granges en el medi ambient.