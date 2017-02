Fillon denuncia un cop d'Estat contra ell per part de l'esquerra

El candidat de la dreta a les presidencials franceses, François Fillon, va acusar l'esquerra d'haver orquestrat un cop d'Estat institucional amb les acusacions de llocs de treball suposadament ficticis concendits a la seva dona, mentre en el seu propi partit va veure com apareixen ja veus que demanen que abandoni la carrera per l'Elisi. Dijous passat, un dia després que el setmanari satíric Le Canard Enchaîné destapés l'escàndol, l'exprimer ministre, de 62 anys, va dir ser objecte d'una campanya mediàtica, però ahir va apuntar directament al poder.

La resposta de l'Executiu no va tardar a arribar, i en boca del seu portaveu, Stéphane Le Foll, va titllar d'«inacceptable» aquesta acusació i va demanar que cadascú assumeixi les seves responsabilitats, perquè els francesos «només esperen veritat i transparència».

Fillon va lamentar que la credibilitat de la seva candidatura s'hagi qüestionat, i els va demanar «ser solidaris» i «aguantar 15 dies», temps en què espera resultats de la investigació preliminar oberta per la Justícia.

Fillon va intentar contenir l'impacte d'aquesta polèmica en la seva pròpia formació, i encara que molts dels seus fidels van apostar per donar-li suport, han començat ja a sorgir els qui dubten que pugui seguir defensant els seus colors.

En un altre ordre de coses, el Parlament Europeu (PE) informarà la líder de l'extrema dreta francesa, Marine Le Pen, que a partir d'aquest mes començarà a cobrar la meitat del seu sou per la suposada malversació de 340.000 euros dels fons que va rebre en la seva dotació com eurodiputada. A més de la reducció a la meitat del seu sou d'aquest mateix mes de febrer, a partir de març se li retindrà l'assignació per a despeses generals i la meitat de dietes diàries.