Més de 2 milions de signatures demanen una casella a la renda per lluitar contra el càncer

El 18 d'octubre de 2008 va néixer la Paula. Un any després, arriba el fatídic diagnòstic que va fer trontollar la família sencera: la petita té leucèmia. "El primer impacte és brutal. No saps què fer, cap on anar", recorda el seu pare, Inocencio Alarcón. Al final, algú ha de tirar del carro i després del 'xoc inicial la família es posa en mans dels metges.

Dos anys de tractament amb medicaments per espantar la paraula càncer. Paula respon i al final decideixen retirar-li la medicació. La família recupera la terra sota els peus. De forma momentània. Perquè la malaltia torna. L'esperança passa ara per un trasplantament de medul·la. "Als vuit mesos del trasplantament torna a recaure altra vegada i els metges ens diuen que la cosa ja es complica molt", explica Inocencio, establert amb la seva família a Estepona. El càncer ha arribat fins al sistema nerviós. El 10 de març de 2014 es produeix la mort de Paula. Tenia cinc anys i mig de vida. "Paula va lliurar quatre anys de lluita desigual contra la malaltia", es lamenta Inocencio.

La mort de la petita va impulsar al seu pare a una lluita contra la malaltia que li havia furtat a la seva filla. Així, va registrar a Change.org una iniciativa perquè Hisenda estableixi una casella a la Renda per a la lluita contra el càncer. Perquè, igual que passa amb l'Església, el contribuent que ho desitgi pugui aportar el seu granet de sorra per recaptar fons per a la investigació contra aquest mal.

"La Paula és tot el que està darrere d'aquesta iniciativa", assegura Inocencio, ara des de Madrid. El matí d'aquest dijous ha acudit a fer lliurament al Ministeri de Sanitat de les més de dos milions de signatures recollides per recolzar la seva iniciativa. Una lluita en què ha estat acompanyat per un metge de Sevilla, Sebastian Martín, i una viguesa, Beatriz Figueroa. Entre els tres, sumen les firmes que també faran arribar al nou secretari d'Estat de Serveis Socials, Mario Garcés, que atendrà als tres aquest dijous.