La número 3 de Podem renuncia a formar part de la propera Executiva

La cofundadora i fins ara número tres de Podem, Carolina Bescansa, i el responsable d'Economia del partit, Nacho Álvarez, van anunciar que renuncien a formar part de l'Executiva del partit que serà escollida en l'assemblea de Vistalegre II. En una carta que tots dos van publicar a les xarxes socials, van acusar Pablo Iglesias i Iñigo Errejón d'haver actuat «d'esquena a la voluntat de diàleg i acord» i van explicar que, per això, no poden integrar-se en cap de les llistes que competiran per la direcció política de l'organització. A les dotze de nit d'ahir va acabar el plaç perquè Iglesias i Errejón arribessin a un acord per presentar una proposta conjunta a l'assemblea de Vistalegre II.

Bescansa i Álvarez van afegir que, a partir d'ara, seran «més útils ajudant, des d'una posició diferent» a que Podem afronti «en les millors condicions possibles els reptes que haurà de superar a partir del 13 de febrer».

Per part seva, Errejón va assegurar que si Iglesias dimitís perquè la seva llista o documents polítics no resulten guanyadors a Vistalegre, abans ell posaria el seu càrrec de secretari polític a disposició de la formació. «Abans que succeís aquesta hipòtesi, en el remotíssim cas que arribéssim a un moment de contradicció, jo posaria el meu càrrec a disposició», va explicar Errejón, destacant que «per sobre de tot» està el projecte de «canvi polític» i la «il·lusió de cinc milions de persones».

Pel que fa als retrets del cofundador de Podem Juan Carlos Monedero, qui l'acusa de voler «manar» en el partit, d'una banda va rebutjar aquesta acusació, perquè, segons va dir, el que vol és «contribuir al projecte de canvi» i a més fer-ho «allà on pugui ser més útil». I d'altra banda, va recriminar a Monedero que «intenti crear conflictes» i va destacar que no li sembla bé «que enfanguem la discussió amb paraules gruixudes perquè el que correspon és un debat seriós entre companys de partit».