El Parlament britànic dona llum verd a la llei que permetrà al Govern iniciar el Brexit

El Partit Conservador de la primera ministra britànica, Theresa May, va sumar forces amb gran part de l'oposició laborista per avalar per àmplia majoria a la Cambra dels Comuns la llei que permetrà al Govern iniciar el procés de sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE). Per 498 vots a favor i 114 en contra, els diputats van donar llum verd al primer tràmit parlamentari d'una legislació que rebrà previsiblement el suport definitiu dels Comuns dimecres que ve, abans de sotmetre's a l'escrutini dels Lords.

Un grup de més de quaranta diputats laboristes es va rebel·lar contra la disciplina de vot imposada pel seu líder, Jeremy Corbyn, i es va oposar a la llei, juntament amb el Partit Nacionalista Escocès (SNP) i la majoria dels liberaldemòcrates. Tot i que la majoria de diputats conservadors i laboristes van fer campanya a favor de continuar a la UE abans del referèndum del 23 de juny sobre la qüestió, molts van argumentar que el Parlament no s'ha d'oposar a la voluntat expressada pels ciutadans a les urnes.

«Vaig defensar la UE amb passió i vaig sacrificar el meu lloc al Govern per això, però, al final, hem d'acceptar que estem en una democràcia i que la majoria ha parlat», va afirmar l'exministre d'Economia tory George Osborne, que va abandonar el gabinet un mes després que el 51,9% dels votants britànics optés pel Brexit.

Ed Miliband, antic líder del Partit Laborista, es va expressar en la mateixa línia en assegurar que oposar-se al divorci amb Brussel·les significaria que «aquelles persones que van votar a favor de Brexit perquè se sentien ignorades, estarien sent ignorades de nou».



Una sola esmena

De les cinc esmenes proposades per l'oposició en aquesta primera etapa parlamentària, el president dels Comuns, John Bercow, només en va admetre a debat una presentada per l'SNP, que exigia al Govern més detalls sobre els seus plans de cara a la ruptura amb la Unió Europea.

May va desactivar al matí la possibilitat que el sector del seu partit crític amb un «Brexit dur» se sumés a aquesta proposta, en anunciar que avui publicarà un «llibre blanc» sobre el Brexit, un document en el qual exposarà els detalls del seu pla per abandonar la Unió.

La setmana que ve, en l'anomenada fase de comitès, l'oposició defensarà les seves principals esmenes al text, de tot just unes línies, que atorgarà a l'Executiu el poder constitucional necessari per iniciar els tràmits de separació.

L'anomenat «Projecte de llei de la Unió Europea (Notificació per a la retirada)», segueix un tràmit parlamentari accelerat per tal que l'Executiu pugui complir el calendari previst per a l'activació de l'article 50 del Tractat de Lisboa, la formalitat del qual iniciarà un període de dos anys de negociacions entre Londres i Brussel·les. El Tribunal Suprem ha obligat May a passar pel Parlament abans de fer aquest pas, però la primera ministra manté la seva intenció de lliurar la notificació a la UE abans d'abril.

Segons va revelar el diari britànic The Times, la líder conservadora espera que el text estigui aprovat abans de la cimera europea prevista per al 9 i 10 de març a Malta, una reunió que May vol aprofitar per donar el tret de sortida oficial al Brexit.

Al gener, May va avançar que anteposarà els controls a la immigració a altres interessos i que el Regne Unit està a punt per abandonar el mercat únic europeu, un club que permet el comerç sense aranzels entre els seus membres però que exigeix la lliure circulació de ciutadans.