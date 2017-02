Presenten una querella contra el president sirià a l'Audiència Nacional

Un equip d'advocats internacionals, en representació d'una dona espanyola germana d'una víctima, va presentar a l'Audiència Nacional una querella contra el govern del president sirià Bashar al Assad per un delicte de terrorisme contra la població civil arran de les revoltes de la Primavera Àrab el 2011. La querella, sobre l'admissió de la qual ha de decidir ara el jutge de l'Audiència Nacional Eloy Velasco, va ser interposada en representació d'una dona espanyola, AH, per la detenció il·legal, tortura i execució el 2013 del seu germà, de nacionalitat siriana. La denúncia relata com l'Estat sirià, liderat per Al-Assad, va cometre, a través de les seves forces de seguretat i intel·ligència, un delicte de terrorisme contra la població civil. El despatx que subscriu la querella al·lega que la denunciant és víctima de la detenció forçada, la tortura i l'execució del seu germà.