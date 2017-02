Rajoy fa seva la petició de perdó de Cospedal als familiars de les víctimes del Iak-42

El president del Govern, Mariano Rajoy, va fer seva davant el ple del Congrés la petició de perdó de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, pel fet que aquest departament no reconegués amb anterioritat la seva responsabilitat en l'accident del Iak- 42. «Vull reiterar i assumir com a pròpies les paraules que en aquesta mateixa Cambra va pronunciar fa ben poc la ministra de Defensa, faig meves les seves paraules perquè crec que és de justícia», va destacar el cap de l'Executiu. Rajoy es va referir a aquest assumpte en la primera sessió de control al Govern al Congrés aquest any i en resposta a una pregunta del portaveu socialista, Antonio Hernando, qui li va retreure que encara no hagi demanat públicament perdó.

Va ser en la seva compareixença davant la comissió de Defensa del Congrés el passat 16 de gener i després d'un dictamen del Consell d'Estat quan Cospedal va demanar «perdó en nom de l'Estat» pel fet que el Ministeri no assumís abans la seva responsabilitat. Rajoy, en unes declaracions posteriors, ja va dir que subscrivia «totes i cadascuna de les afirmacions» de Cospedal i va assegurar que el seu Govern estarà sempre amb els familiars de les víctimes per atendre'ls.