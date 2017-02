Absolen Verstrynge d'agredir un policia durant una protesta

El Jutjat Penal número 13 de Madrid ha absolt Jorge Verstrynge dels delictes d'atemptat a l'autoritat i de lesions pels quals va ser jutjat pels incidents ocorreguts en una concentració a la Puerta del Sol el dia de la proclamació del Rei Felip VI el 2014. En la sentència, el magistrat Francisco Manuel Bruñén absol Verstrynge -exsecretari general d'AP i actualment a l'òrbita de Podem-, que es va declarar innocent durant el judici el passat 24 de gener i per al qual la Fiscalia demanava tres anys i mig de presó i 3.000 euros d'indemnització a un policia per una agressió.

Igualment, el jutge absol Manuel Prada, però condemna el tercer acusat en el judici, Iván Torrico, a deu mesos de presó com a autor d'un delicte d'atemptat a l'autoritat. El fiscal demanava vuit mesos per al primer per un delicte de resistència i dos anys per al segon pels mateixos delictes que Verstrynge. L'exsecretari general d'AP va ser detingut el 19 juny de 2014 al costat de sis persones en uns incidents ocorreguts durant una manifestació a favor de la República.