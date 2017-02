Comptaran a mà els vots en les eleccions a Holanda per por d´un ciberatac

El Consell Electoral holandès comptabilitzarà manualment els vots de les eleccions generals del 15 de març i comunicarà els resultats per telèfon, davant la creixent preocupació per un ciberatac que pugui influir en el resultat dels comicis. «Les advertències sobre un possible intent de Rússia d'influir en els resultats electorals no permeten dependre de la informàtica en les properes eleccions», va explicar Julia Rademaker, portaveu del Ministeri d'Interior.

Després de les informacions que van relacionar Rússia amb diversos ciberatacs durant els recents comicis presidencials als Estats Units per afavorir la victòria de Donald Trump, les agències d'intel·ligència van alertar que aquesta situació es podria repetir a Holanda.

«Davant els indicis que Rússia pot estar interessada en influir en les eleccions, caldrà recórrer al vell llapis i paper per explicar els vots», va indicar el ministre holandès d'Interior, Ronald Plasterk, en informar de la mesura adoptada, perquè, va destacar, cal «evitar qualsevol ombra de dubte».

El viceprimer ministre holandès, Lodewijk Asccher, va admetre que «no s'atreveix» a comunicar-se per telèfon amb el cap del Govern, Mark Rutte, a causa de l'«alta preocupació per l'espionatge rus» des que un avió de Malaysia Airlines va ser abatut el 2014 amb 298 persones a bord. «No puc descartar que els actors estatals estrangers puguin intentar influir en les decisions polítiques i l'opinió pública» a Holanda, va assenyalar Plasterk.