El Congrés aprova una renda mínima amb l'oposició de PP i C'S

Tots els partits polítics, a excepció del PP i de Ciutadans, van donar suport a una renda mínima que «rescati les persones» que no tenen feina ni recursos i que busquin feina, ja que les formacions han coincidit que és de «justícia social». El ple del Congrés va aprovar per 177 vots a favor i 165 en contra la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) dels sindicats UGT i CCOO, convertida en proposició de llei després de ser avalada per més de 700.00 signatures i que serà tramitada a partir de ara en comissió.

El portaveu de Treball del grup parlamentari socialista, Rafael Simancas, va defensar la iniciativa que persegueix una renda d'uns 426 euros mensuals durant el temps en què una persona sense recursos no tingui feina i estigui vinculada a la formació o recerca de feina. «És per justícia social, per eficàcia en termes econòmics perquè suposarà una injecció directa al consum, i per estabilitat democràtica, per lluitar contra la desigualtat», va asseverar.

Paral·lelament, el ple del Congrés va instar el Govern a «abaixar l'IVA cultural relatiu a sales de cinema, teatre i espectacles en directe», una iniciativa presentada per Ciutadans i amb la qual el seu líder, Albert Rivera, espera que el Ministeri de Cultura «guanyi la batalla a Cristóbal Montoro». El ple va aprovar els set punts de la moció per impulsar, promoure i protegir la cultura i les indústries culturals a Espanya que va ser presentada dimecres pel grup de Ciutadans.

Finalment, el ple del Congrés va aprovar la creació d'una subcomissió que estudiarà reformes legals sobre el finançament dels partits polítics, les mesures necessàries per reforçar la independència dels òrgans reguladors i mecanismes per protegir la figura del denunciant dels casos de corrupció. Aquesta subcomissió començarà a treballar immediatament, segons va avançar el seu president, el diputat de Ciutadans Toni Cantó.