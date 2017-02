La Fiscalia francesa també investigarà dos dels fills de Fillon

François Fillon es va trobar amb una altra pedra en el seu camí a les eleccions presidencials franceses, després que la Fiscalia Nacional Financera ampliés la seva investigació a dos dels seus fills, sospitosos també d'haver estat contractats de forma fictícia, com en el cas de la seva dona. El candidat de la dreta, fins fa poc favorit a la presidència, va conèixer ahir que la Justícia francesa vol saber si hi va haver frau quan va contractar els seus fills Marie i Charles a partir de setembre de 2005, quan era senador.

La Fiscalia pretén establir si tots dos, que encara no s'havien col·legiat com a advocats a l'època, van fer de veritat una feina per la qual es van embutxacar uns 3.800 euros bruts mensuals en el cas de Marie i uns 4.800 en el de Charles, fins a un total de 84.000 euros bruts.

Aquestes investigacions s'uneixen a la de la seva dona, Penelope, que, segons el setmanari satíric Le Canard Enchaîné, va cobrar 831.440 euros bruts durant 15 anys fins el 2012 com a assistent parlamentària del seu marit i d'un altre diputat. Tot i que no és il·legal contractar parents a llocs d'assistència parlamentària, la Justícia francesa vol esbrinar si la dona i els fills de Fillon van complir amb una missió pagada amb fons públics. Fillon i la seva dona poden haver incorregut en delictes de malversació de fons públics, abús de béns socials i receptació.

L'aspirant dels Republicans ja va anunciar que si és imputat renunciarà a la contesa presidencial a les eleccions d'abril i maig pròxims. La pressió sobre el que va ser primer ministre entre 2007 i 2012 va tornar a augmentar, ja que els mitjans francesos van recuperar una entrevista de Penelope Fillon concedida el 2007 al diari britànic Sunday Telegraph en què assegurava que mai havia estat assistent del seu marit. L'advocat de la dona va respondre a aquestes noves sospites i va assegurar que s'han tret de context les paraules de la seva clienta.